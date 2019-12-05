2019-12-05T10:35:25+03:00
Общество

Пензенские активисты ОНФ выявили большую горящую свалку

Представители Общероссийского народного фронта обратились в администрацию Октябрьского района по поводу незаконной свалки отходов мебельного производства
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Ранее в ОНФ обратились горожане, которые заметили с транспортной развязки трассы М-5 постоянно тлеющие горы мусора, отмечают представители Исполкома ОНФ в Пензенской области.

«Чад от свалки в зависимости от направления ветра долетает то до села Ухтинка, то до Пензы. Рядом находится новая транспортная развязка и электрическая подстанция. Однако нарушителям совершенно безразлично, какую опасность своими действиями они наносят людям и природе», - сказал член штаба ОНФ Сергей Мельников.

Общественники выяснили, что ответственность за данную свалку несет собственник участка. Регоператор может вывести отходы, а затем представить счет собственнику. Но вряд ли это остановит любителей сэкономить на состоянии окружающей среды и здесь уже требуется вмешательство силовых структур.

По инициативе ОНФ в правительстве области прошло совещание по вопросу ликвидации несанкционированных свалок по региону, по мнению председателя правительства для решения проблемы должны объединиться и общественники, и представители исполнительной власти, и силовики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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