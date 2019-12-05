Первые дома в арт-поместье «Новые берега» распахнули двери

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-05T08:39:42+03:00

Торжественная церемония их ввода в эксплуатацию состоялось в с.Богословка Пензенского района в среду, 4 декабря

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Проект задуман как многофункциональный комплекс и ресурсный центр доступной среды. Здесь будут отрабатываться современные инклюзивные практики и технологии. Площадка станет местом жительства, работы и самореализации людей с разной формой инвалидности, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Первая очередь «Новых берегов» - два дома - приняли 30 первых резидентов из 5 регионов страны.

Лично посмотреть, как устроились новосёлы, как организован их быт, пообщаться и помочь в решении возникающих вопросов приехали полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор области Иван Белозерцев.

«Очень приятно быть здесь вместе с вами сегодня, - обратился к первым жильцам полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. - Это очень важный этап в вашей жизни, потому что вы обрели не только новый дом, но и новых друзей, новые возможности для самореализации. Этот проект очень важен, и мы видим, как его помогают реализовывать и Президент страны, и председатель правительства РФ. Не случайно, что Пензенской области идет помощь, потому что живое участие в проекте принимает губернатор региона Иван Белозерцев».

«Очень важно, чтобы было продолжение, чтобы за первой очередью проекта последовали вторая и третья. Уверен, что пензенские «Новые берега» станут примером для других российских регионов, как это было с «Кварталом Луи» и «Домом Вероники», - добавил полпред.

Иван Белозерцев поблагодарил Игоря Комарова за поддержку пензенских проектов.

«Проект «Новые берега», действительно, лучший в России, если рассматривать в комплексе всю уже проделанную ранее работу, - подчеркнул глава региона. - Радостно на душе, когда видишь ребят, перед которыми открываются новые возможности, для каждого из которых выстроена система адаптации и развития».

Руководитель АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова отметила, что эта цель объединила многих неравнодушных людей - представителей власти, бизнеса, церкви, средств массовой информации и общественных объединений.

«Я знаю, что с любой возникающей проблемой я могу позвонить губернатору - и все вопросы будут оперативно решены», - отметила она.

«Просто, когда видишь счастливые глаза молодых людей, которые поверили в то, что их возможности не ограничены, это оправдывает все вложенные усилия – и организационные, и финансовые, - констатировал Иван Белозерцев.

Всего арт-поместье рассчитано на 120 резидентов. Планируется организовать 70 рабочих мест, большинство - для граждан с инвалидностью. Заселение следующей очереди «Новых берегов» запланировано на весну 2020 года. Уже представлено 89 заявок из 19 регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU