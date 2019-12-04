2019-12-04T16:21:26+03:00
Происшествия

Присяжные вынесли обвинительный вердикт

Житель Саранска признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей, повлекшего по неосторожности ее смерть
Виктор ВИКТОРОВ
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Пролетарским районным судом г. Саранска рассмотрено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Утром 25 мая 2018 года осужденный и потерпевшая находились на лестничной площадке первого этажа подъезда дома, расположенного по ул. Веселовского г. Саранска. Из-за высказанных потерпевшей в адрес осужденного упреков, между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине ногами не менее 8 ударов в область головы. Указанными действиями потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью. В тот же день она была госпитализирована, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 02.06.2018 она скончалась.

Данное уголовное дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей, которые согласились с доводами государственного обвинителя прокуратуры Пролетарского района г. Саранска о доказанности вины подсудимого в совершении инкриминированного преступления, ими единодушно был вынесен обвинительный вердикт, отмечает пресс-служба Прокуратуры республики Мордовия.

Пролетарским районным судом г. Саранска осужденному было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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