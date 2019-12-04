«Территория бизнеса - территория жизни»

СЕГОДНЯ 13:50 2019-12-04T13:50:22+03:00

Открытие Всероссийского форума с участием представителей бизнес-ассоциаций, предпринимателей состоялось 4 декабря в областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова

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В рамках форума пройдет юбилейный сотый региональный этап национальной премии "Бизнес-Успех".

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Председатель Правительства Пензенской области Николай Симонов:

«Одной из важнейших задач, стоящих перед областью, сегодня является развитие предпринимательства. Уверен, что данная площадка будет способствовать поиску эффективных механизмов развития предпринимательства в существующих экономических условиях, обмену профессиональным опытом и перспективными идеями. Выдвинутые вами инициативы - обязательно будут востребованы на практике», - отмечает пресс-служба Министерства экономики Пензенской области.

Также во время церемонии открытия к участникам форума обратились: первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов, коммерческий директор федеральной электронной площадки РТС-тендер Ольга Громкова, руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» Дарья Сунцова.

«Проведение подобных мероприятий - это, в первую очередь, возможность встретиться с предпринимателями в неформальной обстановке, узнать их потребности, обсудить сложные вопросы и найти пути их решения, а также получить обратную связь по той работе, которую мы проводим в рамках поддержки бизнеса в Пензенской области», - подчеркнул Министр экономики Сергей Капралов.

ИСТОЧНИК KP.RU