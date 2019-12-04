Житель Саранска задолжал знакомым почти восемь миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:43 2019-12-04T13:43:39+03:00

Мужчина взял эти деньги на развитие бизнеса, однако дело не пошло

Изменить размер текста: A A

В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, который обманом завладел чужими средствами. В январе 2015 года подозреваемый одолжил на развитие швейной мастерской у приятельниц два миллиона и пять миллионов 900 тысяч рублей.

Денежные средства мужчина потратил на личные нужды и оплату кредитов. На остаток средств он попытался открыть мастерскую по пошиву курток, однако дело не пошло, и мужчина подал заявление о признании его банкротом. Так и не дождавшись возвращения долгов, потерпевшие обратились в полицию.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину он не отрицает.

ИСТОЧНИК KP.RU