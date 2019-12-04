В Пензенском драмтеатре открылась выставка «Магия театра»

СЕГОДНЯ 11:22 2019-12-04T11:27:17+03:00

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Вчера в Пензенском областном драматическом театре им. А.В. Луначарского открылась необычная выставка, организованная Банком России. Экспозиция приурочена к завершению Году театра и посвящена теме искусства.

Банк России выпустил более ста монет с театральной тематикой. К настоящему времени только в серии «Русский балет» выпущено 87 монет. К примеру, 10-рублевый «Щелкунчик» - крохотная золотая монета диаметром всего 12 миллиметров - символизирует премьеру этого балета в Мариинском театре. А 100-рублевая золотая монета «Спартак», приуроченная к 225-летнему юбилею Большого театра, посвящена исторической постановке Юрия Григоровича, и в Спартаке здесь можно признать Владимира Васильева. Великий реформатор театра Константин Станиславский представлен на монете сразу как режиссёр и актёр: в изображенной на реверсе сцене из поставленной им пьесы Максима Горького «На дне» он присутствует в образе Сатина.

- Банк России выпускает подобные памятные монеты уже тридцать лет. Первые из них были отчеканены в 1989 году, – отметила заместитель управляющего Отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Людмила Барбакова. - За эти годы было выпущено более ста монет, посвященных театру. Изображения лучших из них пензенцы могут увидеть в холле третьего этажа Пензенского областного театра им А.В. Луначарского. Оригиналы представленных на выставке репродукций монет выполнены из драгоценных металлов: серебра, золота, платины, палладия.

ИСТОЧНИК KP.RU