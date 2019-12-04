Иван Белозерцев провел прием граждан в Заречном
Вчера в ходе рабочей поездки в Заречный губернатор Иван Белозерцев провел прием граждан. Одними из первых к губернатору пришла группа пенсионерок. Женщины попросили вернуть автобусный маршрут до села Степановки, где у них находятся дачи.
- Раньше автобусы туда ездили дважды в неделю, по выходным, - рассказала одна из пенсионерок Александра Козлова. - Потом рейсы стали только по субботам, а затем и вовсе исчезли, несмотря на то, что маршрут пользовался спросом.
Губернатор пообещал помочь с проблемой:
- Если для перевозчика этот маршрут невыгоден, мы можем помочь из областного бюджета на условиях софинансирования. До начала дачного сезона мы решим этот вопрос.
Валерий Донской просил о ремонте дороги до села Бакшеевка Бессоновского района, где также расположен дачный массив.
-По темпам дорожного строительства Пензенская область одна из лучших в стране, - отметил губернатор. - Но приоритет у нас дается тем населенным пунктам, где постоянно проживает большое количество людей, дачники - следующие в очереди. Если будет возможность, мы сделаем дорогу.
ИСТОЧНИК KP.RU