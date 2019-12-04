Иван Белозерцев провел прием граждан в Заречном

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-04T11:12:38+03:00

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Вчера в ходе рабочей поездки в Заречный губернатор Иван Белозерцев провел прием граждан. Одними из первых к губернатору пришла группа пенсионерок. Женщины попросили вернуть автобусный маршрут до села Степановки, где у них находятся дачи.

- Раньше автобусы туда ездили дважды в неделю, по выходным, - рассказала одна из пенсионерок Александра Козлова. - Потом рейсы стали только по субботам, а затем и вовсе исчезли, несмотря на то, что маршрут пользовался спросом.

Губернатор пообещал помочь с проблемой:

- Если для перевозчика этот маршрут невыгоден, мы можем помочь из областного бюджета на условиях софинансирования. До начала дачного сезона мы решим этот вопрос.

Валерий Донской просил о ремонте дороги до села Бакшеевка Бессоновского района, где также расположен дачный массив.

-По темпам дорожного строительства Пензенская область одна из лучших в стране, - отметил губернатор. - Но приоритет у нас дается тем населенным пунктам, где постоянно проживает большое количество людей, дачники - следующие в очереди. Если будет возможность, мы сделаем дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU