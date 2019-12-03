Более пяти тысяч пензенских выпускников напишут итоговое сочинение

СЕГОДНЯ 17:47 2019-12-03T17:47:04+03:00

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Уже завтра 5 396 участников ГИА и ЕГЭ напишут итоговые работы. На сочинение зарегистрировался 5 271 участник, на изложение - 125 человек.

Темы сочинения будут известны за 15 минут до начала. Оцениваться работа будет по системе «зачет»/«незачет».

Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вуз, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его по желанию. При этом в ВУЗы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, сочинение прошлого года аннулируется.

Обучающиеся, получившие «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 5 февраля и 6 мая будущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU