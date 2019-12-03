Житель Мордовии осужден за убийство односельчанина
Житель села Курнино Ковылкинского района предстал перед судом по обвинению в убийстве. Следствию удалось выяснить, что в ночь на 29 июля мужчина на почве личной неприязни поссорился с 32-летним односельчанином. Желая выяснить отношения, злоумышленник пришел к дому своей жертвы. Его противник сидел в своем автомобиле. В ходе продолжившейся ссоры старший участник конфликта задушил младшего ремнем безопасноти. Тело погибшего обнаружили уже утром.
Мужчина был задержан «по горячим следам». Его вину удалось установить на основе показаний свидетелей и результатах экспертиз. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU