На трассе М-5 под Кузнецком появится светофор

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-03T14:39:21+03:00

Это будет сделано по просьбе местной жительницы, обеспокоенной аварийной ситуацией на участке

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Сегодня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в приеме граждан, который в режиме ВКС провел полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Жительница региона Наталья Решетникова попросила завершить обустройство пешеходного перехода через федеральную трассу М-5 «Урал» в направлении села Сухановка Кузнецкого района:

- Трасса скоростная. Чтобы перейти дорогу, приходится ждать по 10 минут: машины не останавливаются. Постоянно случаются ДТП, гибнут люди. Здесь нужен светофор.

Губернатор отметил, что Наталья Валерьевна уже обращалась к нему с этой просьбой в ходе Прямой линии. По поручению Ивана Белозерцева администрация района приступила к обустройству пешеходного перехода.

- ФКУ «Большая Волга» планирует до 20 декабря завершить установку светофора Т-7. От пешеходного перехода будет сделано барьерное ограждение длиной в один километр – чтобы люди переходили строго по переходу, а не напрямик через трассу, - уточнил губернатор.

Обустройство перехода вместе со светофором и ограждением ФКУ «Большая Волга» планируется завершить до 23 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU