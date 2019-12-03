На трассе М-5 под Кузнецком появится светофор
Сегодня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в приеме граждан, который в режиме ВКС провел полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Жительница региона Наталья Решетникова попросила завершить обустройство пешеходного перехода через федеральную трассу М-5 «Урал» в направлении села Сухановка Кузнецкого района:
- Трасса скоростная. Чтобы перейти дорогу, приходится ждать по 10 минут: машины не останавливаются. Постоянно случаются ДТП, гибнут люди. Здесь нужен светофор.
Губернатор отметил, что Наталья Валерьевна уже обращалась к нему с этой просьбой в ходе Прямой линии. По поручению Ивана Белозерцева администрация района приступила к обустройству пешеходного перехода.
- ФКУ «Большая Волга» планирует до 20 декабря завершить установку светофора Т-7. От пешеходного перехода будет сделано барьерное ограждение длиной в один километр – чтобы люди переходили строго по переходу, а не напрямик через трассу, - уточнил губернатор.
Обустройство перехода вместе со светофором и ограждением ФКУ «Большая Волга» планируется завершить до 23 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU