2019-12-03T14:32:02+03:00
Общество

Благодаря новой развязке на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области сократилось количество ДТП

Работы на объекте стартовали этим летом
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

До открытия развязки левый поворот с федеральной трассы на улицу Островную в Пензе был запрещен. Но водители зачастую нарушали правила дорожного движения, создавая тем самым аварийные ситуации. Ранее, чтобы выехать из Пензы в сторону Москвы, необходимо было поворачивать направо, добираться до транспортной развязки на пересечении с ул. Аустрина и, проезжая лишние километры, разворачиваться. С вводом в эксплуатацию новой транспортной развязки на 633-м км решены обе проблемы.

Теперь, когда транспортные потоки с федеральной дороги М-5 «Урал» и улицы Островной разведены в разные уровни, на 100% сократилось и количество ДТП на 633-м км трассы. В прошлом году здесь произошло две аварии с пострадавшими, еще две - в 2017-м. ДТП, в которых удалось избежать жертв, было еще больше.

Активный этап строительно-монтажных работ начался в июне. Меньше чем за полгода была возведена 81-метровая эстакада. Движение по новому путепроводу открыли в октябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе М-5 под Кузнецком появится светофор
Красноармеец Воронкин возвращается домой
Из-за чего возник конфликт, подозреваемый так и не вспомнил
Восемь новых автомобилей скорой помощи
Смотр Поисковых отрядов Пензенской области
Пензенец в составе сборной России стал бронзовым призером
В Пензе продолжается строительство военного госпиталя
Пензенские гимнасты завоевали три медали на Международном турнире
Пензенские педагоги прошли стажировку за границей
В библиотеке имени Лермонтова представили социально-значимые инициативы
«Лагуна-УОР» стартует в ранге действующего чемпиона
В Саранске в ближайшие дни начнут заливать катки
Фестиваль «Пенза - сердце мастерства» пройдет в третий раз
У сыроделов Мордовии праздник
В Пензенской области ужесточат проверки транспортных предприятий
Последствия аварии устранены
Прокуратура Мордовии потребовала наказать виновных
После первого снегопада
Заезд остановил столб
«Общегородской фестиваль «Эстафета доброты»
Что ждать малому бизнесу?
Фестиваль джазовой музыки в Пензе
В День Неизвестного Солдата