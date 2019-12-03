Благодаря новой развязке на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области сократилось количество ДТП

СЕГОДНЯ 14:32 2019-12-03T14:32:02+03:00

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До открытия развязки левый поворот с федеральной трассы на улицу Островную в Пензе был запрещен. Но водители зачастую нарушали правила дорожного движения, создавая тем самым аварийные ситуации. Ранее, чтобы выехать из Пензы в сторону Москвы, необходимо было поворачивать направо, добираться до транспортной развязки на пересечении с ул. Аустрина и, проезжая лишние километры, разворачиваться. С вводом в эксплуатацию новой транспортной развязки на 633-м км решены обе проблемы.

Теперь, когда транспортные потоки с федеральной дороги М-5 «Урал» и улицы Островной разведены в разные уровни, на 100% сократилось и количество ДТП на 633-м км трассы. В прошлом году здесь произошло две аварии с пострадавшими, еще две - в 2017-м. ДТП, в которых удалось избежать жертв, было еще больше.

Активный этап строительно-монтажных работ начался в июне. Меньше чем за полгода была возведена 81-метровая эстакада. Движение по новому путепроводу открыли в октябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU