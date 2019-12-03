2019-12-03T13:38:24+03:00
Общество

Красноармеец Воронкин возвращается домой

Сегодня его перезахоронят в Сердобском районе Пензенской области
Виктор ВИКТОРОВ
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Останки красноармейца 130-й отдельной танковой бригады Воронкина Кирилла Петровича, обнаруженные возле села Ивановка Барвенковского района Харьковской области, были переданы российской стороне украинскими поисковиками в субботу, 30 ноября.

В воскресенье, 1 декабря в ритуальном зале Федерального военного мемориального кладбища Министерства обороны РФ в городском округе Мытищи Московской области прошла передача останков представителям регионов. От лица Пензенской области в церемонии принял участие заместитель директора - начальник отдела по связям с общественностью Представительства правительства Пензенской области при Правительстве РФ Федор Федотов, отмечает пресс-служба регионального правительства.

«Останки военнослужащего Кирилла Воронкина, 1918 года рождения, поднятые Всеукраинской общественной организацией «Союз «Народная память» в ходе Всеукраинских поисковых военно-исторических экспедиций будут доставлены в Пензенскую область для перезахоронения», - сообщил Федор Федотов.

Председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова уточнила, что поисковые работы помогли установить родственников погибшего, поскольку ранее красноармеец числился пропавшим без вести с мая 1942 года.

Захоронение красноармейца с воинскими почестями на малой Родине состоится на кладбище п. Круглое Сердобского района в День Неизвестного Солдата.

Правительство Пензенской области выражает благодарность за содействие в передаче останков советнику по международному сотрудничеству общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите отечества поискового движения России Антону Торгашеву, специалисту Межрегиональной общественной организации «Поисковое объединение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Военная археология» Полине Козловой, членам Регионального отделения «Поисковое движение России» в Пензенской области, а также администрации Сердобского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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