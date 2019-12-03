2019-12-03T10:49:12+03:00
Здоровье

Восемь новых автомобилей скорой помощи

Переданы учреждениям здравоохранения в Пензе 3 декабря
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, ключи от новых автомашин, приобретённых за счёт областного бюджета, Иван Белозерцев вручил представителям бригад реанимации и специализированных кардиологических бригад в ходе торжественного мероприятия во вторник.

Обращаясь к участникам церемонии, губернатор отметил:

«Продолжаем выполнять задачу по замене старых машин скорой помощи на новые. За последние два года практически 80 процентов транспортных средств заменили, - констатировал Иван Белозерцев.- И ещё 20 автомобилей скорой помощи получим до конца года по федеральной программе».

Пять из восьми закупленных автомобилей - класса С. Это реанимобили. Один из них будет закреплён за Пензенской областной клинической больницей им. Н.Н. Бурденко. Второй предназначен для педиатрической бригады анестезиологии-реанимации. Он поступит в распоряжение Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова. Наличие специализированных машин поможет перестроить систему эвакуации - отделить детское население от взрослого.

Приобретение реанимобилей предусмотрено «дорожной картой» по совершенствованию медицинской помощи больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Решение о реализации указанной «дорожной карты» было принято в начале 2019 года. Это одно из направлений национального проекта «Здравоохранение».

Вручая ключи от автомобилей, Иван Белозерцев поблагодарил представителей бригад реанимации и кардиологии за работу, пожелал им дальнейших профессиональных успехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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