2019-12-03T08:03:04+03:00
Общество

Смотр Поисковых отрядов Пензенской области

Пройдет сегодня, в День неизвестного солдата в Законодательном Собрании региона
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области
Изменить размер текста:

В рамках Смотра активисты представят работу тематических выставок «Экспозиция по итогам полевого сезона», а также проведут презентацию своих поисковых отрядов, отмечает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

В торжественной части мероприятия состоится передача медальона уроженца Каменского района деревни Ключи Румянкова Андрея Григорьевича, который пропал без вести в 1941 году в Ржевском районе Тверской области и летом этого года обнаружен поисковым отрядом «Веда» Р. Чувашия. Медальон будет передан его внуку.

Также состоится передача медальона, уроженца Тамалинского района бойца пензенской 61-й стрелковой дивизии Трубина Антона Акимовича, его останки были найдены белорусскими поисковиками осенью прошлого года. Медальон, в том числе и личные вещи бойца, будут переданы внукам и правнукам воина.

Лучшие поисковики в ходе торжественной части мероприятия будут отмечены наградами Министерства обороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восемь новых автомобилей скорой помощи
Пензенец в составе сборной России стал бронзовым призером
В Пензе продолжается строительство военного госпиталя
Пензенские гимнасты завоевали три медали на Международном турнире
Пензенские педагоги прошли стажировку за границей
В библиотеке имени Лермонтова представили социально-значимые инициативы
«Лагуна-УОР» стартует в ранге действующего чемпиона
В Саранске в ближайшие дни начнут заливать катки
Фестиваль «Пенза - сердце мастерства» пройдет в третий раз
У сыроделов Мордовии праздник
В Пензенской области ужесточат проверки транспортных предприятий
Последствия аварии устранены
Прокуратура Мордовии потребовала наказать виновных
После первого снегопада
Заезд остановил столб
«Общегородской фестиваль «Эстафета доброты»
Что ждать малому бизнесу?
Фестиваль джазовой музыки в Пензе
В День Неизвестного Солдата