Смотр Поисковых отрядов Пензенской области

СЕГОДНЯ 08:01 2019-12-03T08:03:04+03:00

Пройдет сегодня, в День неизвестного солдата в Законодательном Собрании региона

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В рамках Смотра активисты представят работу тематических выставок «Экспозиция по итогам полевого сезона», а также проведут презентацию своих поисковых отрядов, отмечает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

В торжественной части мероприятия состоится передача медальона уроженца Каменского района деревни Ключи Румянкова Андрея Григорьевича, который пропал без вести в 1941 году в Ржевском районе Тверской области и летом этого года обнаружен поисковым отрядом «Веда» Р. Чувашия. Медальон будет передан его внуку.

Также состоится передача медальона, уроженца Тамалинского района бойца пензенской 61-й стрелковой дивизии Трубина Антона Акимовича, его останки были найдены белорусскими поисковиками осенью прошлого года. Медальон, в том числе и личные вещи бойца, будут переданы внукам и правнукам воина.

Лучшие поисковики в ходе торжественной части мероприятия будут отмечены наградами Министерства обороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU