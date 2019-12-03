Смотр Поисковых отрядов Пензенской области
В рамках Смотра активисты представят работу тематических выставок «Экспозиция по итогам полевого сезона», а также проведут презентацию своих поисковых отрядов, отмечает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.
В торжественной части мероприятия состоится передача медальона уроженца Каменского района деревни Ключи Румянкова Андрея Григорьевича, который пропал без вести в 1941 году в Ржевском районе Тверской области и летом этого года обнаружен поисковым отрядом «Веда» Р. Чувашия. Медальон будет передан его внуку.
Также состоится передача медальона, уроженца Тамалинского района бойца пензенской 61-й стрелковой дивизии Трубина Антона Акимовича, его останки были найдены белорусскими поисковиками осенью прошлого года. Медальон, в том числе и личные вещи бойца, будут переданы внукам и правнукам воина.
Лучшие поисковики в ходе торжественной части мероприятия будут отмечены наградами Министерства обороны РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU