2019-12-03T07:30:11+03:00
Спорт

Пензенец в составе сборной России стал бронзовым призером

Третий этап Кубка мира по конькобежному спорту завершился в воскресенье, 1 декабря, в японской Нагое
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Воспитанник спортивной школы №6 города Пензы Денис Айрапетян продолжает успешно выступать на Кубке мира. В составе мужской сборной России пензенский конькобежец стал бронзовым призером.

Российская команда, в которую также вошли Даниил Ейбог, Павел Ситников и Семен Елистратов, на дистанции 5000 м финишировала с результатом 7.03,205. Первыми стали китайцы (7.02,759), вторыми - спортсмены из Южной Кореи (7.03,048).

ИСТОЧНИК KP.RU

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