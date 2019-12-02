В Пензе продолжается строительство военного госпиталя

СЕГОДНЯ 19:01 2019-12-02T19:01:32+03:00

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Сегодня во время традиционной планерки в правительстве затронули тему строительства в Терновке госпиталя, в котором будут обслуживаться военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил. Стоимость проекта составляет порядка двух миллиардов рублей. Куратором проекта назначен заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

- Первый этап строительства завершен. Я был на прошлой неделе в Министерстве обороны, встречался с одним из руководителей. Объектов по стране строится много, средства ограничены. Необходимо, чтобы госпиталь в Пензенской области был построен в первую очередь. На следующий год нужно около 800 миллионов рублей, чтобы реализовать второй этап, - сказал губернатор Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU