Пензенские гимнасты завоевали три медали на Международном турнире

СЕГОДНЯ 18:43 2019-12-02T18:45:47+03:00

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В Пензе завершился Международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина. В нем принимали участие 97 гимнастов из 14 стран - Армении, Белоруссии, Великобритании, Грузии, Египта, Италии, Казахстана, Кипра, Кореи, Латвии, Узбекистана, Финляндии, Японии и России.

Соревнования проходили два дня - в первый день определились победители и призеры в командном первенстве и личном многоборье, а в заключительный день - в отдельных дисциплинах.

В упражнении на кольцах победителем стал Григорий Климентьев, представляющий Пензенскую область. Он набрал 15,000 баллов и опередил более опытного соперника из Армении Артура Давтяна и его товарища по команде Артура Аветисяна. Еще два воспитанника региональной школы не остались без медалей: Алексей Лунев стал вторым в опорном прыжке, а Ангелина Косынкина завоевала «бронзу» в вольных упражнениях.

ИСТОЧНИК KP.RU