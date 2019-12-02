Пензенские гимнасты завоевали три медали на Международном турнире
В Пензе завершился Международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина. В нем принимали участие 97 гимнастов из 14 стран - Армении, Белоруссии, Великобритании, Грузии, Египта, Италии, Казахстана, Кипра, Кореи, Латвии, Узбекистана, Финляндии, Японии и России.
Соревнования проходили два дня - в первый день определились победители и призеры в командном первенстве и личном многоборье, а в заключительный день - в отдельных дисциплинах.
В упражнении на кольцах победителем стал Григорий Климентьев, представляющий Пензенскую область. Он набрал 15,000 баллов и опередил более опытного соперника из Армении Артура Давтяна и его товарища по команде Артура Аветисяна. Еще два воспитанника региональной школы не остались без медалей: Алексей Лунев стал вторым в опорном прыжке, а Ангелина Косынкина завоевала «бронзу» в вольных упражнениях.
ИСТОЧНИК KP.RU