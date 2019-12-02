Пензенские педагоги прошли стажировку за границей

СЕГОДНЯ 17:32 2019-12-02T17:32:06+03:00

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Педагоги из сел Пензенской области завершили заграничную стажировку в рамках областной программы повышения квалификации учителей иностранного языка. Две группы учителей по шесть человек посетили Великобританию и Германию.

- Все педагоги получили сертификаты, подтверждающие прохождение обучения, - отметила руководитель проекта, начальник управления международных связей Института Международного Сотрудничества Пензенского государственного университета Ольга Мещерякова.

- Это очень интересный опыт. Мы смогли попробовать себя и в роли студентов, и в роли наблюдателей. Причем мы работали в интернациональных группах, где было исключено использование родного языка, - делится своими впечатлениями участника стажировки по немецкому языку, учитель школы № 2 р.п. Башмаково Ольга Кобзева. - Для себя я разработала новую форму работы с детьми - инфобоксы. А коллегам я постараюсь рассказать, как преподносится немецкими педагогами на занятиях аутентичный материал.

ИСТОЧНИК KP.RU