В библиотеке имени Лермонтова представили социально-значимые инициативы

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-02T17:16:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Гостем встречи стал губернатор Иван Белозерцев. Глава региона ознакомился с социально-значимыми проектами, реализующимися на территории области. Все они направлены на социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья и развитие их творческих способностей. Осмотрев экспозицию, Иван Александрович отметил важность проводимой работы, уточнил, какая помощь требуется, дал ряд поручений в связи с поступившими просьбами.

- Международный день инвалидов - это особая дата календаря. В этот день мы стараемся проявлять повышенное внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья, - отметил губернатор. - Но в тоже время, будучи знаком с многочисленными историями знаменитых людей и глядя на вас, я не могу в обращении к вам использовать этот традиционный термин. Правильно и абсолютно справедливо говорить «люди с неограниченными возможностями».

Наиболее активных и отличившихся представителей общественных организаций Иван Белозерцев наградил почетными грамотами и благодарностями губернатора Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU