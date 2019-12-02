В Саранске в ближайшие дни начнут заливать катки
Заливку катков обсудили сегодня во время совещания в городской мэрии.
- Выпавший снег позволяет нам приступить к заливке катков. Перечень мест массового катания на коньках и лыжных баз определен, - сказал начальник Управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Роман Дубровин.
- Не забудьте про новый каток в микрорайоне «Юбилейный» - напомнил мэр Петр Тултаев о новом месте катания, определенном в этом году.
Глава Администрации Октябрьского района подтвердил, что все необходимое для обустройства катка в новом микрорайоне сделано: закреплено предприятие, которое будет обслуживать каток, изготовлены бортики.
ИСТОЧНИК KP.RU