В Саранске в ближайшие дни начнут заливать катки

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-02T12:29:39+03:00

К этому располагают погодные условия

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Заливку катков обсудили сегодня во время совещания в городской мэрии.

- Выпавший снег позволяет нам приступить к заливке катков. Перечень мест массового катания на коньках и лыжных баз определен, - сказал начальник Управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Роман Дубровин.

- Не забудьте про новый каток в микрорайоне «Юбилейный» - напомнил мэр Петр Тултаев о новом месте катания, определенном в этом году.

Глава Администрации Октябрьского района подтвердил, что все необходимое для обустройства катка в новом микрорайоне сделано: закреплено предприятие, которое будет обслуживать каток, изготовлены бортики.

ИСТОЧНИК KP.RU