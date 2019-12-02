2019-12-02T12:18:04+03:00
Звезды

Фестиваль «Пенза - сердце мастерства» пройдет в третий раз

В нем примут участие более 200 ремесленников и организаций
Анна ЧЕРНАЯ
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Старт третьему Международному фестивалю народных художественных промыслов и ремесел «Пенза - сердце мастерства» будет дан 6 декабря в 10:00.

Цель мероприятия - популяризация народных художественных промыслов и ремесел и обмен опытом. В фестивале примут участие более 200 самодеятельных и профессиональных мастеров народно-художественных промыслов, ремесленников, организаций и ремесленных мастерских. Гостей ждут конкурсы, мастер-классы, ярмарка.

Мероприятия будут проходить с 10:00 до 18:00 часов и продлятся три дня - до 8 декабря включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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