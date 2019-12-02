В Пензенской области ужесточат проверки транспортных предприятий

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-02T10:24:02+03:00

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Сегодня в региональном правительстве обсудили проверку предприятий, осуществляющих перевозку граждан.

- В Забайкалье автобус из-за лопнувшего колеса рухнул с моста. Погибли люди. По предварительным данным у организатора рейса Ространснадзор за последние годы нашёл более 40 нарушений, - подчеркнул Иван Белозерцев и распорядился ужесточить требования по обеспечению безопасности перевозки пассажиров.

Губернатор напомнил о важности системности работы над вопросом:

- Произошла трагедия - надо на следующий день собирать всех перевозчиков, вместе с ГИБДД, Роспотребнадзором поднимать историю допущенных нарушений, уточнять, выполнены ли предписания по их устранению. Особое внимание надо уделять фактам превышения скоростного режима, техническому состоянию автотранспортных средств. Ситуацию нужно обострять, наводить порядок, чтобы наши граждане не погибали.

ИСТОЧНИК KP.RU