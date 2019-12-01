В День Неизвестного Солдата

СЕГОДНЯ 08:37 2019-12-01T08:37:11+03:00

3 декабря в Пензенской области цветы принесут к воинским мемориалам

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Памятная церемония пройдет на площади Победы у Монумента Воинской и Трудовой Славы. Сюда придут и первые лица области, города, и ветераны, и молодежь.

В честь очередной годовщины разгрома немецких войск под Москвой и отмечаемого 3 декабря Дня Неизвестного Солдата министерство образования проведет региональный смотр поисковых отрядов.

Особенным будет этот день в Сердобском районе, где пройдет церемония перезахоронения солдата - уроженца Пензенской области Кирилла Петровича Воронкина, останки которого обнаружены в ходе поисковых работ.

Справочно.

Памятная дата России День Неизвестного Солдата введена федеральным законом в 2014 году и отмечается 3 декабря.

53 года назад – 3 декабря 1966 года - в ознаменование годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду.

Гильза с землей с 41-го километра хранится у подножия Монумента Воинской и Трудовой Славы на площади Победы в городе Пензе. В боях под Москвой сражалась и пензенская 354-я стрелковая дивизия, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU