Пензенский госуниверситет сотрудничает с ведущими арабскими вузами

СЕГОДНЯ 19:24 2019-11-30T19:34:03+03:00

Соглашения о совместной деятельности подписаны в рамках II Форума Федерации ректоров российских и арабских университетов, который проходил в Москве 28 и 29 ноября

Изменить размер текста: A A

От Пензенской области документ скрепил подписью ректор ПГУ, депутат Законодательного Собрания Александр Гуляков. По его словам, сотрудничество с арабскими вузами и ассоциациями стало плотно развиваться с 2015 года: Ливанский университет, университет Исра (Иордания). Позже были подписаны соглашения с другими вузами. И сотрудничество развивается по многим направлениям, отмечает пресс-служба Законодательного собрания области.

В апреле 2019 года была организована первая стажировка для студентов кафедры «Журналистика» историко-филологического факультета ПГУ в информационных и образовательных организациях Ливанской Республики, а в июле прошла первая практика для 10 студентов Медицинского института ПГУ в Ливано-французской больнице.

В рамках соглашения с Университетом Хадрамут (Йемен) планируется организация Центра русского языка на базе университета Хадрамут и обучение йеменских студентов русскому языку для продолжения обучения на технических специальностях в ПГУ.

В данный момент в ПГУ обучаются 394 иностранных студента из 12 арабских стран (Египет, Иордания, Ливан, Йемен, Ирак, Сирия, Судан, Тунис, Алжир, Марокко, Ливия, Палестина).

Говоря о перспективах дальнейшего сотрудничества, Александр Гуляков называет реализацию совместного проекта по строительству студенческого кампуса гостиничного типа для иностранных студентов, а также работу над проектом по созданию современной медицинской клиники.

ИСТОЧНИК KP.RU