2019-11-30T11:38:54+03:00
Общество

Рождественские чтения в Пензе

Пленарное заседание VII Региональных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники» состоится 1 декабря в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова
Виктор ВИКТОРОВ
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Присутствующих поприветствуют: митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, председатель Законодательного собрания В. К. Лидин, министр образования А. Г. Воронков, глава администрации г. Пензы А.В. Лузгин.

С докладом «Деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны» выступит главный научный сотрудник Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), президент общероссийской общественной организации «Объединение исследователей религии», доктор исторических наук, профессор М. И. Одинцов.

Клирик храма преподобного Сергия Радонежского Протоиерей Леонид Цапок расскажет о проекте Донского монастыря г. Москвы - открытые уроки с военно-историческими реконструкциями «Жертвенный подвиг солдата», отмечает пресс-служба информационного отдела Пензенской епархии.

В рамках заседания состоится церемония награждения лауреатов II (межрегионального) этапа XIV ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» по Приволжскому федеральному округу.

В завершении мероприятия Семейный православный театр г. Пензы ( художественный руководитель Галина Медведева) покажет военно-патриотический музыкальный спектакль «Огонь войны души не сжег».

ИСТОЧНИК KP.RU

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