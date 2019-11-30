Приняты изменения в Генеральный план Пензы
Выступившая с докладом начальник Управления градостроительства и архитектуры города Нина Кутырева пояснила, что действующий генеральный план был разработан в 2008 году, сейчас необходима его актуализация.
Подготовкой проекта занимаются специалисты ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». Проект внесения изменений неоднократно детально рассматривался в ходе публичных слушаний, на заседаниях профильной комиссии Думы.
Нина Александровна совместно с главным архитектором института Анастасией Немчиновой ответила на вопросы депутатов.
После дискуссии состоялось голосование, большинство депутатов проголосовали за утверждение проекта внесения изменений в главный градостроительный документ города, отмечает пресс-служба администрации Пензы.
Как было отмечено, ряд поправок в Генплан может быть внесен в следующем году, но в целом он обеспечит грамотное и планомерное развитие областного центра.
ИСТОЧНИК KP.RU