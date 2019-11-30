Приняты изменения в Генеральный план Пензы

СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-30T10:01:54+03:00

Обсуждение состоялось на сессии городской думы в пятницу, 29 ноября

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Выступившая с докладом начальник Управления градостроительства и архитектуры города Нина Кутырева пояснила, что действующий генеральный план был разработан в 2008 году, сейчас необходима его актуализация.

Подготовкой проекта занимаются специалисты ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». Проект внесения изменений неоднократно детально рассматривался в ходе публичных слушаний, на заседаниях профильной комиссии Думы.

Нина Александровна совместно с главным архитектором института Анастасией Немчиновой ответила на вопросы депутатов.

После дискуссии состоялось голосование, большинство депутатов проголосовали за утверждение проекта внесения изменений в главный градостроительный документ города, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

Как было отмечено, ряд поправок в Генплан может быть внесен в следующем году, но в целом он обеспечит грамотное и планомерное развитие областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU