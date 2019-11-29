Иван Белозерцев: «В этом году в развитие АПК было вложено 18 миллиардов рублей»

СЕГОДНЯ 17:20 2019-11-29T17:20:35+03:00

Губернатор озвучил эти цифры в ходе торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

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Иван Александрович отметил, что агропромышленный комплекс по праву считается локомотивом экономического благополучия региона.

- По итогам десяти месяцев индекс производства продукции составил 114,6%. По этому показателю мы стали лидерами в Приволжском федеральном округе, - констатировал губернатор.

Особое внимание Иван Белозерцев уделил растущей инвестиционной привлекательности региона.

-В этом году в развитие АПК вложено более 18 миллиардов рублей – это рекордные суммы. Среди инвесторов – крупнейшие российские и зарубежные компании, благодаря которым строится целый ряд новых объектов», - напомнил глава региона.

Губернатор поздравил руководителей и передовиков предприятий АПК и наметил основные пути дальнейшего развития отрасли. Этому будет способствовать всесторонняя поддержка со стороны органов власти, в том числе реализация мероприятий программы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области». На эти цели в 2020 году будет направлено порядка 700 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU