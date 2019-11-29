Пензенские студенты смогут рассказать о неправомерных действиях сотрудников вузов
3 декабря в регионе начнет работу горячая линия
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В связи с участившимися случаями ЧП в российских вузах, губернатор Иван Белозерцев поручил создать в Пензе телефон доверия, на который может позвонить любой учащийся и сообщить о противоправных действиях сотрудников вузов: требованиях взяток, домогательствах, оскорблениях и прочем. Данную инициативу поддержали активисты Союза молодежи Пензенской области.
Горячая линия начнет работу 3 декабря. Обращения будут приниматься по телефону 52-03-94 с понедельника по пятницу с 15:00 до 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU