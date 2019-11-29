Иван Белозерцев наградил аграриев

СЕГОДНЯ 15:14 2019-11-29T15:18:34+03:00

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Глава региона, приветствуя собравшихся, подвел предварительные итоги развития АПК в этом году.

- По многим параметрам мы не первый год занимаем лидирующие позиции, - подчеркнул Иван Белозерцев. - Год был непростой, два месяца во многих районах стояла засуха. Тем не менее, используя свой опыт, профессионализм, вложив в свой труд душу и сердце, переживая за свое дело, вы получили высокий результат.

Губернатор отметил, что в следующем году государственное финансирование сельхозпроизводителей в Пензенской области увеличится более чем на миллиард рублей.

После этого Иван Белозерцев вручил знак «Почетный работник АПК России» профессору кафедры «Основы конструирования механизмов и машин» Пензенского государственного аграрного университета Ивану Спицыну.

Ещё 46 человек были награждены почетными грамотами Минсельхоза РФ, почетными грамотами и благодарностями губернатора Пензенской области и дипломами победителей соревнований в отрасли «Сельское хозяйство».

ИСТОЧНИК KP.RU