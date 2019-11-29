2019-11-29T14:46:28+03:00
Общество

В День Неизвестного Солдата в Пензенской области пройдут памятные мероприятия

Анна ЧЕРНАЯ
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3 декабря, в День Неизвестного Солдата и годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, в Пензенской области пройдут церемонии возложения венков и цветов к воинским мемориалам, памятникам и захоронениям.

В самой Пензе памятная церемония начнется в 10:00 на площади Победы у Монумента Воинской и Трудовой Славы. В мероприятии примут участие первые лица области и города, руководство правоохранительных органов, представители ветеранских, молодежных общественных организаций и отрядов поискового движения.

Также в этот день в Законодательном Собрании состоится региональный смотр поисковых отрядов, который пройдет. В рамках мероприятия запланировано чествование членов поисковых отрядов Пензенской области и Круглый стол.

Кроме того, запланирована церемония перезахоронения участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., уроженца Пензенской области Кирилла Петровича Воронкина, останки которого обнаружены в ходе поисковых работ. Церемония пройдет в Сердобском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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