Трое жителей Мордовии украли 220 литров дизельного топлива

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-29T14:35:22+03:00

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Вчера в дежурную часть ММО МВД РФ «Ичалковский» обратился глава крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в селе Ведянцы. Мужчина рассказал, что на этой неделе кто-то проник на территорию фермы и украл 220 литров дизельного топлива.

Выехав на место кражи, полицейские установили, что в помещение злоумышленники попали, выставив оконное стекло. Там воры перелили топливо из бочек в канистры и затем вывезли добычу на автомобиле.

Сотрудникам органов удалось выяснить, что к преступлению причастны трое жителей Ичалковского района. На предприятие они шли целенаправленно, желая украсть что-либо. Топливо продали местному жителю за шесть с половиной тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU