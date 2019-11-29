Работу юной художницы из Пензы признали одной из лучших на всероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-29T14:26:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Воспитанница детской художественной школы №2 Анастасия Белова стала лауреатом очного этапа всероссийского конкурса изобразительного искусства «Художники в зрительном зале» Санкт-Петербургского государственного академического лицея им. Б.В. Иогансона при Российской академии художеств.

Конкурс проходит ежегодно. Победители выбираются в двух номинациях: «Живопись, графика» и «Скульптура». На заочном этапе участники отправляют в адрес организаторов не менее 10 своих работ. Жюри отбирает лучших и приглашает на очную часть конкурса в северную столицу. В этом году болеетысячи детей подали свои заявки и только 150 прошли в финальный тур.

Анастасия Белова - единственный представитель Сурского края на очном этапе конкурса. В финале испытания все участники должны подготовить графические работы на заданную тематику. По решению жюри картина пензенской художницы вошла в число лучших.

ИСТОЧНИК KP.RU