2019-11-29T14:26:19+03:00
Общество

Работу юной художницы из Пензы признали одной из лучших на всероссийском конкурсе

Настя Белова стала единственной участницей из нашего региона, попавшей в очный этап
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото предоставлено пресс-службой администрации города ПензыФото предоставлено пресс-службой администрации города Пензы
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Воспитанница детской художественной школы №2 Анастасия Белова стала лауреатом очного этапа всероссийского конкурса изобразительного искусства «Художники в зрительном зале» Санкт-Петербургского государственного академического лицея им. Б.В. Иогансона при Российской академии художеств.

Конкурс проходит ежегодно. Победители выбираются в двух номинациях: «Живопись, графика» и «Скульптура». На заочном этапе участники отправляют в адрес организаторов не менее 10 своих работ. Жюри отбирает лучших и приглашает на очную часть конкурса в северную столицу. В этом году болеетысячи детей подали свои заявки и только 150 прошли в финальный тур.

Анастасия Белова - единственный представитель Сурского края на очном этапе конкурса. В финале испытания все участники должны подготовить графические работы на заданную тематику. По решению жюри картина пензенской художницы вошла в число лучших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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