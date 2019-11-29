2019-11-29T13:25:07+03:00
Общество

В Пензе продолжается реконструкция Крепостного вала

Часть работ перенесли на будущий год
Анна ЧЕРНАЯ
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В Пензе продолжается реконструкция Крепостного вала и обустройство пешеходной связи между сооружением, улицей Кирова и Спасским собором. Напомним вам, что идея связать эти объекты дорогой принадлежит губернатору Ивану Белозерцеву.

В настоящее время рабочие, ответственные за реконструкцию вала, оборудуют закрытое временное сооружение, позволяющее проводить облицовку лестницы в зимнее время. Уже готова половина конструкции – нижняя часть лестничного схода. Поступила партия гранитной плитки, идет облицовка верхнего участка. В начале ноября, когда сохранялись положительные температуры воздуха, на склоне уложили рулонный газон, который на время холодов будет защищен укрывным материалом.

Часть работ отложена на следующий год - благоустройство будет завершено после реконструкции здания на улице Белинского, 8. Это позволит преобразить территорию в комплексе с существующей застройкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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