Петр Тултаев занял 13 место в «Национальном рейтинге мэров»

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-29T12:26:56+03:00

Исследование проведено ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации

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Глава городского округа Саранск Петр Тултаев по исследованиям центра информационных коммуникаций «Рейтинг» по итогам октября-ноября занял 13 место в «Национальном рейтинге мэров России».

Это исследование основано на оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации. В рейтинг вошли мэры 88 городов России - руководители столиц всех субъектов РФ и пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти.

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором - мэр Казани Ильсур Метшин, замкнул тройку лидеров мэр Тюмени Руслан Кухарик. В первую дюжину, предшествующую позиции Петра Тултаева, кроме руководителя Казани вошел еще один из мэров городов Приволжского федерального округа – Ульфат Мустафин (Уфа).

ИСТОЧНИК KP.RU