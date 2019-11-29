Петр Тултаев занял 13 место в «Национальном рейтинге мэров»
Глава городского округа Саранск Петр Тултаев по исследованиям центра информационных коммуникаций «Рейтинг» по итогам октября-ноября занял 13 место в «Национальном рейтинге мэров России».
Это исследование основано на оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации. В рейтинг вошли мэры 88 городов России - руководители столиц всех субъектов РФ и пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти.
Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором - мэр Казани Ильсур Метшин, замкнул тройку лидеров мэр Тюмени Руслан Кухарик. В первую дюжину, предшествующую позиции Петра Тултаева, кроме руководителя Казани вошел еще один из мэров городов Приволжского федерального округа – Ульфат Мустафин (Уфа).
ИСТОЧНИК KP.RU