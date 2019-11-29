В пензенской мэрии прошел прием граждан

СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-29T12:15:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня глава администрации Пензы Андрей Лузгин и другие официальные лица провели прием граждан. Большая часть поступивших обращений – коллективные: горожане просят помочь с дорогами, освещением, благоустройством дворов и т.д.

Жительница второго Объединенного проезда рассказала о намерении передать в муниципальную собственность водопроводные сети, проложенные на улице по инициативе собственников и в настоящее время не обслуживающиеся специализированной организацией.

Андрей Лузгин отметил, что в первую очередь необходимо предоставить документацию о праве собственности на данный линейный объект, на ее основании будет начат процесс передачи сетей.

– Мы готовы принять водопровод в муниципальную собственность, но обязаны следовать установленным законодательством процедурам. Решение о том, кому должны принадлежать сети, принимает не администрация или жители, а суд, - сказал он.

Представители уличного комитета микрорайона Заря попросили обустроить пешеходную дорожку к новому детскому комплексу и продолжить строительство дорог на других участках.

Глава администрации города напомнил, что дорожное строительство в первую очередь ведется на тех улицах, где осваивается большое количество участков.

- Два уличных комитета микрорайона направили нам свои предложения, мы постарались их максимально учесть. На строительство дорог в Заре до 2024 года мы ежегодно будем выделять по 50 миллионов рублей. Помимо этого, в Пензе есть другие микрорайоны, частный сектор которых также нуждается в новых дорогах, - отметил он.

Андрей Вячеславович добавил, что с выездом на место будет еще раз проанализирована очередность строительства подъездных путей, а также определены мероприятия по обустройству тротуара к детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU