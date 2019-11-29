2019-11-29T12:15:30+03:00
Общество

В пензенской мэрии прошел прием граждан

Было рассмотрено восемь обращений
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
ФОТО: Пресс-служба Администрации города ПензыФОТО: Пресс-служба Администрации города Пензы
Изменить размер текста:

Сегодня глава администрации Пензы Андрей Лузгин и другие официальные лица провели прием граждан. Большая часть поступивших обращений – коллективные: горожане просят помочь с дорогами, освещением, благоустройством дворов и т.д.

Жительница второго Объединенного проезда рассказала о намерении передать в муниципальную собственность водопроводные сети, проложенные на улице по инициативе собственников и в настоящее время не обслуживающиеся специализированной организацией.

Андрей Лузгин отметил, что в первую очередь необходимо предоставить документацию о праве собственности на данный линейный объект, на ее основании будет начат процесс передачи сетей.

– Мы готовы принять водопровод в муниципальную собственность, но обязаны следовать установленным законодательством процедурам. Решение о том, кому должны принадлежать сети, принимает не администрация или жители, а суд, - сказал он.

Представители уличного комитета микрорайона Заря попросили обустроить пешеходную дорожку к новому детскому комплексу и продолжить строительство дорог на других участках.

Глава администрации города напомнил, что дорожное строительство в первую очередь ведется на тех улицах, где осваивается большое количество участков.

- Два уличных комитета микрорайона направили нам свои предложения, мы постарались их максимально учесть. На строительство дорог в Заре до 2024 года мы ежегодно будем выделять по 50 миллионов рублей. Помимо этого, в Пензе есть другие микрорайоны, частный сектор которых также нуждается в новых дорогах, - отметил он.

Андрей Вячеславович добавил, что с выездом на место будет еще раз проанализирована очередность строительства подъездных путей, а также определены мероприятия по обустройству тротуара к детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ООО «ТНС энерго Пенза» расторгает договоры с рядом управляющих организаций в Пензе
Пензенские студенты смогут рассказать о неправомерных действиях сотрудников вузов
Что изменилось в электронной регистрации на недвижимость?
Иван Белозерцев наградил аграриев
В День Неизвестного Солдата в Пензенской области пройдут памятные мероприятия
Трое жителей Мордовии украли 220 литров дизельного топлива
Работу юной художницы из Пензы признали одной из лучших на всероссийском конкурсе
В Пензе продолжается реконструкция Крепостного вала
ВТБ Факторинг провел мастер-класс для студентов НИУ ВШЭ
Петр Тултаев занял 13 место в «Национальном рейтинге мэров»
В Пензе откроется фотовыставка «Магия театра»
В Пензе откроется общественная приемная «Судьба солдата»
Следственное управление Мордовии просит помощи в поиске пропавшего мужчины
Музыка длиною в 20 лет
В Мордовии разыскивают очевидцев ДТП, в котором погиб мужчина
В следующем году в Пензе откроют памятник Матери
В Пензенской области пенсионерка отдала мошенникам более ста тысяч рублей