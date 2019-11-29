2019-11-29T10:40:03+03:00
Звезды

В Пензе откроется фотовыставка «Магия театра»

Ее организатором является Отделение по Пензенской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ
Анна ЧЕРНАЯ
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3 декабря в Пензенском областном драматическом театре им. А.В. Луначарского состоится открытие фотовыставки «Магия театра».

Мероприятие приурочено к Году театра в России. Театральная тематика на монетах Банка России встречается уже тридцать лет. С тех пор выпущено более 100 монет. Пензенцы увидят увеличенные изображения 19 из них, выпущенных с 1991 года.

На фотографиях изображены монеты, посвященные знаменитым балетным постановкам: «Спящая красавица», «Спартак», «Щелкунчик», «Раймонда», выдающимся театральным деятелям, а также опере и драматическим спектаклям. Изображения монет сопровождаются описанием технических характеристик и историей создания рисунка монеты.

Оригиналы представленных на выставке репродукций монет выполнены из драгоценных металлов: серебра, золота, платины, палладия. Экспозиция будет интересна как нумизматам, так и любителям театрального искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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