В Пензе откроется фотовыставка «Магия театра»

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-29T10:40:03+03:00

Изменить размер текста: A A

3 декабря в Пензенском областном драматическом театре им. А.В. Луначарского состоится открытие фотовыставки «Магия театра».

Мероприятие приурочено к Году театра в России. Театральная тематика на монетах Банка России встречается уже тридцать лет. С тех пор выпущено более 100 монет. Пензенцы увидят увеличенные изображения 19 из них, выпущенных с 1991 года.

На фотографиях изображены монеты, посвященные знаменитым балетным постановкам: «Спящая красавица», «Спартак», «Щелкунчик», «Раймонда», выдающимся театральным деятелям, а также опере и драматическим спектаклям. Изображения монет сопровождаются описанием технических характеристик и историей создания рисунка монеты.

Оригиналы представленных на выставке репродукций монет выполнены из драгоценных металлов: серебра, золота, платины, палладия. Экспозиция будет интересна как нумизматам, так и любителям театрального искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU