В Пензе откроется общественная приемная «Судьба солдата»

СЕГОДНЯ 17:20 2019-11-28T17:20:33+03:00

В течение нескольких часов горожане смогут уточнить данные о своих родных, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны

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В воскресение на базе информационно-поискового ресурсного центра (МЦ «Юность», Литвинова, 21А) откроется общественная приемная «Судьба солдата».

В этот день (с 13.00 до 17.00) все жители Пензенской области смогут узнать о судьбе своих родных, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Поисковики окажут консультативную помощь в работе с поисковыми интернет-ресурсами и оформлении запросов в Государственные архивы Российской Федерации.

В ходе проведения акции поисковики продемонстрируют передвижную тематическую выставку экспонатов, привезенных с мест сражений пензенских стрелковых дивизий.

ИСТОЧНИК KP.RU