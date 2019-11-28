В Пензе откроется общественная приемная «Судьба солдата»
В воскресение на базе информационно-поискового ресурсного центра (МЦ «Юность», Литвинова, 21А) откроется общественная приемная «Судьба солдата».
В этот день (с 13.00 до 17.00) все жители Пензенской области смогут узнать о судьбе своих родных, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Поисковики окажут консультативную помощь в работе с поисковыми интернет-ресурсами и оформлении запросов в Государственные архивы Российской Федерации.
В ходе проведения акции поисковики продемонстрируют передвижную тематическую выставку экспонатов, привезенных с мест сражений пензенских стрелковых дивизий.
ИСТОЧНИК KP.RU