Следственное управление Мордовии просит помощи в поиске пропавшего мужчины

СЕГОДНЯ 16:35 2019-11-28T16:37:40+03:00

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СУ СК по РМ возбудил уголовное дело по факту исчезновения Андрея Владимировича Шишкеева 1980 года рождения. 5 октября мужчина ушел из дома, расположенного в селе Арх-Голицыно Рузаевского района, и до сих пор о его местонахождении неизвестно.

Фото предоставлено СУ СК по РМ

Приметы: рост 170-176 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие. Был одет: куртка черная, черное трико, резиновые шлепки черного цвета. На левой руке имеется татуировка в виде буквы «А».

Гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении Шишкеева, либо обстоятельствах его исчезновения, просьба обращаться в следственный отдел по городу Рузаевка по адресу: г. Рузаевка, Новобазарный тупик, 18, либо звонить по телефонам : 8(83451) 4-00-16 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU