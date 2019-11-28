В Мордовии разыскивают очевидцев ДТП, в котором погиб мужчина

СЕГОДНЯ 15:43 2019-11-28T15:43:31+03:00

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19 ноября примерно в половине седьмого вечера на 272 км автодороги сообщением «Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов» «Лада Калина» выскочила на полосу встречного движения и врезалась в автобус марки «Хендай». В результате ДТП пассажир отечественной легковушки от полученных травм скончался.

Сотрудники следственного отдела обращаются ко всем, кому что-либо известно о данном дорожно-транспортном происшествии, с просьбой сообщить все имеющиеся данные по телефонам: 8 (8342) 29-90-91 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU