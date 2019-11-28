В следующем году в Пензе откроют памятник Матери

СЕГОДНЯ 14:59 2019-11-28T14:59:02+03:00

Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе мероприятия, которое состоялось в четверг в Центре культуры и досуга

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Сегодня в Пензе прошло торжественное вручение медалей «Материнская доблесть». Гостей праздника поприветствовал Иван Белозерцев:

- Пока у человека есть мама, независимо от твоего возраста, ты чувствуешь себя ребенком, - отметил губернатор. Быть мамой - это бессонные ночи, детский сад, школа, родительские собрания, желание, чтобы у ребенка было образование, чтобы у него в жизни все было хорошо. Пока бьется беспокойное сердце мамы, она всегда будет любить своих детей. Задача власти - строить и ремонтировать школы, детские сады, учреждения культуры, обеспечивать их кадрами, чтобы дети получали достойное образование и воспитание. Роль мамы - рождение детей, любовь к ним и забота о них.

Глава региона вручил медали «Материнская доблесть» II степени женщинам, достойно воспитавшим пятерых и более детей, а также благодарности губернатора молодым и многодетным мамам, занимающим активную жизненную позицию. Также Иван Белозерцев сообщил, что на одном из городских предприятий уже отливают в бронзе памятник Матери.

- В следующем году мы откроем его вместе с вами, - пообещал участницам праздника губернатор Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU