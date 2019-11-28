2019-11-28T12:24:48+03:00
Происшествия

В Пензенской области пенсионерка отдала мошенникам более ста тысяч рублей

Злоумышленники были задержаны
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба УМВД по Пензенской областиФОТО: Пресс-служба УМВД по Пензенской области
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В Каменке местная жительница 1938 года рождения обратилась в полицию. Она рассказала, что несколькими часами ранее двое незнакомцев заговорили ее на улице просьбами одолжить им денег на операцию для друга и завладели ее деньгами в сумме более ста тысяч рублей. Женщина сообщила полиции приметы злоумышленников и автомобиля, на котором они скрылись.

Мошенников удалось задержать на территории Самарской области. Они оказались местными жителями, 1982 и 1987 годов рождения. Мужчин доставили обратно в Каменку, где пострадавшая опознала их. Свою вину нарушители признали и раскаялись, вернув украденные деньги в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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