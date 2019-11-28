2019-11-28T12:15:49+03:00
Звезды

Мемориальная комната Михаила Загоскина в Пензенской области

В ее открытие приняли участие сотрудники Лермонтовской библиотеки
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области
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Торжества прошли на родине русского писателя и драматурга - в селе Рамзай, в недавно отремонтированном здании школы, которая носит имя М. Н. Загоскина.

Стараниями педагога В. Н. Филатовой здесь собран огромный материал о дворянском роде Загоскиных. Педагог Л.В. Мясникова не первый год ведет для учащихся «загоскинские уроки», отмечает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

На открытии мемориальной комнаты учёный секретарь библиотеки Дмитрий Мурашов представил свою книгу «Михаил Загоскин: знакомый незнакомец», а Мария Мишакина одноименный фильм, созданный библиотечной видеостудией «Глобус».

Учащиеся школы показали литературно-музыкальную композицию «Души кристальные истоки», рассказывающую о Михаиле Загоскине и его времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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