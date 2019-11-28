2019-11-28T11:36:28+03:00
Происшествия

Охранник торгового центра в Заречном упал в шахту лифта

По факту организована доследственная проверка
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера утром в одном из торговых центров в городе Заречном произошло ЧП: 45-летний охранник заведения упал в шахту лифта. По предварительной информации, мужчина, находясь на втором этаже, пытался опустить кабину на первый, но сорвался и упал вниз, получив многочисленные телесные подтверждения. Мужчина был госпитализирован в пензенскую больницу, где ему оказывается помощь.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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