В Пензе состоялся открытый форум «Защищая детство»

СЕГОДНЯ 10:59 2019-11-28T11:02:51+03:00

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Вчера в Пензе обсудили социальную и правовую защищенность несовершеннолетних. Губернатор Иван Белозерцев поручил уделять внимание семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации:

- Мы должны бороться за каждого человека, имеющего детей, в том числе, и если он злоупотребляет спиртным. Право каждого ребенка - расти в нормальной семье, поэтому мы обязаны обеспечить ему условия для жизни, развития, получения образования и медицинской помощи. Мы знаем примеры положительные примеры многолетней ремиссии. Все возможно, если человек в полной мере осознает свою проблему и получает поддержку.

В свою очередь, прокурор Пензенской области Наталья Канцерова отметила, что система контроля за работой органов профилактики также требует корректировки.

- Есть недоработка, - заявила она. - Только за этот год - 167 фактов самовольных уходов детей из дома. Должного внимания этой проблеме мы пока не уделили, не всегда выявляются причины ухода.

Итоги обсуждения были приняты в работу.

ИСТОЧНИК KP.RU