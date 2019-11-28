2019-11-28T09:40:45+03:00
Общество

Гражданская визитка Пензенской оборонки

Производство гражданской продукции Иван Белозерцев обсудил в минувшую среду, 27 ноября, с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Рабочее совещание состоялось на базе АО «Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники имени В. А. Ревунова».

В постсоветский период заводу удалось не только сохранить производство, более чем на треть предприятие работает над выпуском товаров народного потребления, в частности, электробытовой техники.

«Диверсификация производства на оборонных предприятиях - это важнейшая задача, поставленная Президентом Российской Федерации. Её выполнение способствует повышению социально-экономической стабильности, развитию конкуренции, увеличению объёма экспорта, сохранению и созданию рабочих мест», - напомнил глава региона.

На пензенских предприятиях оборонно-промышленного комплекса сегодня производится: оборудование для нефтегазовой и железнодорожной отраслей, бытовая и сельскохозяйственная техника, программно-аппаратные средства связи, системы контроля и управления доступом. А также металлообрабатывающие станки, системы учёта энергоресурсов, технические средства охраны, печатные платы и многое другое. Освоен экспорт гражданской продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Иван Белозерцев нацелил промышленников на повышение доли товаров гражданского назначения в общем объёме их производства, выразил готовность оказывать поддержку в работе по организации экспортных поставок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мемориальная комната Михаила Загоскина в Пензенской области
Охранник торгового центра в Заречном упал в шахту лифта
В Пензе состоялся открытый форум «Защищая детство»
Жительница Саранска оклеветала брата и предстала за это перед судом
Арина Титова из Пензы - золотая медалистка
Елочные базары в Пензе начнут работу 12 декабря
В Каменке, Иссе и Шемышейке изменятся адреса офисов ООО «ТНС энерго Пенза»
Новая экспозиция московского Музея Победы расскажет об уроженце Пензенской области
В Мордовии продолжаются поиски пропавшего в 2017 году пенсионера
В Мокшанском районе завершилось строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов
В Саранске организованы занятия на льду
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%
Международный турнир по спортивной гимнастике соберет в Пензе представителей 15 стран
Пензенский Губернский лицей вошел в сотню лучших школ РФ
Жительница Пензы ударила приятеля ножом
Продукция компании «СтанкоМашСтрой попала в реестр Минпромторга РФ
В Пензе на прием к губернатору пришла многодетная мать
«Зима на старте»
В гостях у ребят Пензенского социально-реабилитационного центра