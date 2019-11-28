Гражданская визитка Пензенской оборонки

СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-28T09:40:45+03:00

Производство гражданской продукции Иван Белозерцев обсудил в минувшую среду, 27 ноября, с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса

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Рабочее совещание состоялось на базе АО «Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники имени В. А. Ревунова».

В постсоветский период заводу удалось не только сохранить производство, более чем на треть предприятие работает над выпуском товаров народного потребления, в частности, электробытовой техники.

«Диверсификация производства на оборонных предприятиях - это важнейшая задача, поставленная Президентом Российской Федерации. Её выполнение способствует повышению социально-экономической стабильности, развитию конкуренции, увеличению объёма экспорта, сохранению и созданию рабочих мест», - напомнил глава региона.

На пензенских предприятиях оборонно-промышленного комплекса сегодня производится: оборудование для нефтегазовой и железнодорожной отраслей, бытовая и сельскохозяйственная техника, программно-аппаратные средства связи, системы контроля и управления доступом. А также металлообрабатывающие станки, системы учёта энергоресурсов, технические средства охраны, печатные платы и многое другое. Освоен экспорт гражданской продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Иван Белозерцев нацелил промышленников на повышение доли товаров гражданского назначения в общем объёме их производства, выразил готовность оказывать поддержку в работе по организации экспортных поставок.

ИСТОЧНИК KP.RU