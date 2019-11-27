Жительница Саранска оклеветала брата и предстала за это перед судом

СЕГОДНЯ 17:37 2019-11-27T17:37:49+03:00

Изменить размер текста: A A

57-летняя жительница Саранска предстала перед судом по обвинению в заведомо ложном доносе. В августе женщина обратилась в дежурную часть ОМВД России по Ромодановскому району с заявлением о краже. Она рассказала, что в ноябре прошлого года ее брат вынес из ее сарая 66 труб, и попросила привлечь обидчика к уголовной ответственности.

В ходе расследования полиции удалось выяснить, что женщина родственника оговорила и трубы отдала ему сама. На допросе гражданка призналась, что на обман пошла из-за неприязни к родственнику.

За свою ложь женщина должна будет заплатить штраф в размере 5000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU