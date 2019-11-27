Новая экспозиция московского Музея Победы расскажет об уроженце Пензенской области

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-27T15:20:01+03:00

Посетить выставку можно будет до конца декабря

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Вчера в Музее Победы открылась новая выставка, материалы которой расскажут посетителям о красноармейце-минере восстановительного железнодорожного батальона, Герое Социалистического Труда Николае Агапове.

ФОТО: Пресс-служба Администрации города Пензы

Николай Андреевич родился 26 ноября 1911 года в селе Кашкарово Пензенской области. На фронтах Великой Отечественной войны воевал чуть ли не с первых ее дней.

- Будучи минером восстановительного железнодорожного батальона, Агапов отличался храбростью и смекалкой, - отмечает куратор выставки Тимофей Синицин. - При восстановлении железнодорожных путей в районе станции Поворино он внес рационализаторское предложение, которое помогло увеличить темп укладки путей в несколько раз. Агапов также овладевал саперным делом. Участвовал в разминировании большого моста через Днепр в Днепропетровске.

После войны Николай Агапов был демобилизован из Вооруженных Сил СССР и вернулся в родное село Кашкарово. Скончался 3 мая 1985 года.

Посетители увидят более 20 подлинных предметов и документов из фондов музея. Среди экспонатов - фотографии и газеты времен войны, кузнечные инструменты.

ИСТОЧНИК KP.RU