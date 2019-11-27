2019-11-27T15:20:01+03:00
Общество

Новая экспозиция московского Музея Победы расскажет об уроженце Пензенской области

Посетить выставку можно будет до конца декабря
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
ФОТО: Пресс-служба Администрации города ПензыФОТО: Пресс-служба Администрации города Пензы
Изменить размер текста:

Вчера в Музее Победы открылась новая выставка, материалы которой расскажут посетителям о красноармейце-минере восстановительного железнодорожного батальона, Герое Социалистического Труда Николае Агапове.

ФОТО: Пресс-служба Администрации города Пензы

ФОТО: Пресс-служба Администрации города Пензы

Николай Андреевич родился 26 ноября 1911 года в селе Кашкарово Пензенской области. На фронтах Великой Отечественной войны воевал чуть ли не с первых ее дней.

- Будучи минером восстановительного железнодорожного батальона, Агапов отличался храбростью и смекалкой, - отмечает куратор выставки Тимофей Синицин. - При восстановлении железнодорожных путей в районе станции Поворино он внес рационализаторское предложение, которое помогло увеличить темп укладки путей в несколько раз. Агапов также овладевал саперным делом. Участвовал в разминировании большого моста через Днепр в Днепропетровске.

После войны Николай Агапов был демобилизован из Вооруженных Сил СССР и вернулся в родное село Кашкарово. Скончался 3 мая 1985 года.

Посетители увидят более 20 подлинных предметов и документов из фондов музея. Среди экспонатов - фотографии и газеты времен войны, кузнечные инструменты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Саранска оклеветала брата и предстала за это перед судом
Арина Титова из Пензы - золотая медалистка
Елочные базары в Пензе начнут работу 12 декабря
В Каменке, Иссе и Шемышейке изменятся адреса офисов ООО «ТНС энерго Пенза»
В Мордовии продолжаются поиски пропавшего в 2017 году пенсионера
В Мокшанском районе завершилось строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов
В Саранске организованы занятия на льду
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%
Международный турнир по спортивной гимнастике соберет в Пензе представителей 15 стран
Пензенский Губернский лицей вошел в сотню лучших школ РФ
Жительница Пензы ударила приятеля ножом
Продукция компании «СтанкоМашСтрой попала в реестр Минпромторга РФ
В Пензе на прием к губернатору пришла многодетная мать
«Зима на старте»
В гостях у ребят Пензенского социально-реабилитационного центра