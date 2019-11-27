2019-11-27T14:54:31+03:00
Происшествия

В Мордовии продолжаются поиски пропавшего в 2017 году пенсионера

Анна ЧЕРНАЯ
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Полиция Мордовии продолжает поиски пропавшего без вести жителя Атяшевского района Валерия Павловича Шаева, 1950 года рождения. 15 июля 2017 года мужчина ушел из своего дома и с того момента на выходил на связь.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы седые, имеется лобная залысина, носит очки.

Фото предоставлено МВД по РМ

Фото предоставлено МВД по РМ

Был одет: рубашка синего цвета с длинными рукавами, брюки серого цвета.

Если вам, что-либо известно о местонахождении Шаева или обстоятельствах его исчезновения просим сообщить по телефонам: (88342) 38-59-08 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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