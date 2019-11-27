В Мордовии продолжаются поиски пропавшего в 2017 году пенсионера
Полиция Мордовии продолжает поиски пропавшего без вести жителя Атяшевского района Валерия Павловича Шаева, 1950 года рождения. 15 июля 2017 года мужчина ушел из своего дома и с того момента на выходил на связь.
Приметы: на вид 60-65 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы седые, имеется лобная залысина, носит очки.
Фото предоставлено МВД по РМ
Был одет: рубашка синего цвета с длинными рукавами, брюки серого цвета.
Если вам, что-либо известно о местонахождении Шаева или обстоятельствах его исчезновения просим сообщить по телефонам: (88342) 38-59-08 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU