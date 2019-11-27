2019-11-27T14:46:22+03:00
Здоровье

В Мокшанском районе завершилось строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов

Объекты появились в селах Чернозерье и Михайловка
Анна ЧЕРНАЯ
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Модульные фельдшерско-акушерские пункты были построены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- В настоящее время ведутся работы по благоустройству прилегающих территорий - внешние ограждения, планируется асфальтирование проездов и парковочных карманов, - говорит главный врач Мокшанской районной больницы Елена Леошина. - Почти завершилась внутренняя отделка помещений.

Оба пункта возведены по одному типовому проекту и рассчитаны на 20 посещений в смену. Здесь будут работать кабинет для приема больных, процедурная, отдельная стерилизационная для медицинского оборудования и материалов, отдельные боксы для хранения лекарственных средств, административно-хозяйственные помещения, санузел, тепловой пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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