В Мокшанском районе завершилось строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов
Модульные фельдшерско-акушерские пункты были построены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
- В настоящее время ведутся работы по благоустройству прилегающих территорий - внешние ограждения, планируется асфальтирование проездов и парковочных карманов, - говорит главный врач Мокшанской районной больницы Елена Леошина. - Почти завершилась внутренняя отделка помещений.
Оба пункта возведены по одному типовому проекту и рассчитаны на 20 посещений в смену. Здесь будут работать кабинет для приема больных, процедурная, отдельная стерилизационная для медицинского оборудования и материалов, отдельные боксы для хранения лекарственных средств, административно-хозяйственные помещения, санузел, тепловой пункт.
ИСТОЧНИК KP.RU