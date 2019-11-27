В Саранске организованы занятия на льду

СЕГОДНЯ 14:14 2019-11-27T14:21:56+03:00

С учащимися школ города проводится разъяснительная работа по правилам безопасного нахождения на водных объектах

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Инспектора ГИМС, совместно с республиканским ВОСВОД и спасателями, организовали комплекс профилактических мероприятий с учащимися школ. На практике демонстрировались различные способы спасения человека, провалившегося под лед, отмечает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Мордовия.

При помощи подручных средств: рыбацкого ледобура, шнура, палки и куртки, условного пострадавшего вытаскивали из воды, а также были показаны способы самоспасания. Участникам занятий продемонстрировали, как правильно нужно использовать спасательный жилет, который обязательно должен быть у каждого рыболова, особенно во время нахождения на первом осеннем льду.

Всего с начала месячника безопасности организовано 88 занятий, в которых приняли участие около 1800 детей.

Также активизирована в Республике работа с населением по теме безопасного нахождения на водных объектах любителей подледной рыбалки.

Инспектора ГИМС, проводят разъяснительные беседы с рыбаками. Им вручают памятки с советами, как вести себя на тонком льду. Кроме того, усилен контроль обстановки на водоемах. В первую очередь обследуются традиционные места зимней рыбалки.

ИСТОЧНИК KP.RU